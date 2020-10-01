برشلونة يطلب صفقة جديدة من السيتي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال الفترة المقبلة، ليكون منافسًا قويًا لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع أولكسندر زينيتشنكو من مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن زينتشينكو نال إعجاب برشلونة نظرًا لقدرته على اللعب في أكثر من مركز، أبرزها الظهير الأيسر.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يسعى للتعاقد مع زينتشينكو بالإضافة إلى إريك جارسيا، مقابل انتقال رافينيا ألكانتارا إلى مانشستر سيتي إلى جانب مبلغ مالي.

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