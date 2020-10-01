حصاد البورصة .. مؤشر بورصة النيل يقفز 6.7% خلال تعاملات شهر سبتمبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن بورصة النيل، قد سجلت قيم تداول بنحو 172.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 297.2 مليون ورقة منفذة على 11.7 ألف عملية خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، واستحوذت الأسهم على 45.75% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.25%.


وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1018.50 نقطة، في حين تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10989.27 نقطة خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.37% ليغلق عند مستوى 2003.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 2896.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.24% مغلقًا عند مستوى 12761.93 نقطة
 

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