الشهيد الـ182.. "الأطباء" تنعي أخصائي الطوارئ بمستشفى دكرنس بالدقهلية

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد السعيد، أخصائي الطوارئ بمستشفى دكرنس بالدقهلية، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد 19.





وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت النقابة أن الشهيد الدكتور محمد السعيد، الطبيب رقم الــ(182)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.





وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96494 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 103198 حالة من ضمنهم 96494 حالة تم شفاؤها، و5930 حالة وفاة.



