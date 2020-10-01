فى أول أيام الاشتراك بمشروع العلاج للصيادلة.. تعرف على قيمة اشتراكك

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بدأ مشروع العلاج لنقابة الصيادلة، اليوم، الخميس، الموافق الأول من أكتوبر، تلقى طلبات الاشتراك لأول مرة والتجديد والإضافة بمشروع العلاج لعام 2021، وذلك حتى 30 ديسمبر 2020، ومن المقرر أن تبدأ الاستفادة أول يناير 2021.



وحدد مشروع العلاج قيمة الاشتراك لأعضاء نقابات "الصيادلة، ألاطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، على النحو التالى:



1- العضو الذى مر على تخرجه من عام وحتى 5 سنوات، 290 جنيها، الزوج الزوجة 365 جنيها، قيمة الاشتراك لكل أبن 145 جنيها، أحد الوالدين 660 جنيها.



2- العضو الذى مر على تخرجه من 6 سنوات وحتى 10 سنوات، 365 جنيها، الزوج الزوجة 495 جنيها، قيمة الاشتراك لكل أبن 275 جنيها، أحد الوالدين 760 جنيها.



3- العضو الذى مر على تخرجه من 11 عام وحتى 15 عام، 435 جنيها، الزوج الزوجة 585 جنيه، الأبن 325 جنيها، أحد الوالدين 960 جنيها.



4- العضو الذى مر على تخرجه أكثر من 15 سنة، 510 جنيها، الزوج الزوجة 690 جنيها، الأبن 385 جنيها، أحد الوالدين 990 جنيها.



5- الأرامل والمعاشات، 580 جنيها، الزوج الزوجة 725 جنيه، الأبن 290، أحد الوالدين 990 جنيها.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96494 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 103198 حالة من ضمنهم 96494 حالة تم شفاؤها، و5930 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ

