3 طرق للاشتراك بمشروع العلاج بدون التوجه لمقر اتحاد المهن الطبية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، إتاحة 3 طرق للاشتراك فى مشروع العلاج لعام 2021، بدون الحاجه إلى التوجه إلى مقر الاتحاد، وذلك للتيسير على الأعضاء على مستوى الجمهورية، وإلتزاما بالاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأعضاء من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ويمكن للأعضاء الاشتراك بمشروع العلاج من خلال:

(1) الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج www.muhealthplan.com.

(2) حساب بنك مصر باسم اتحاد نقابات المهن الطبية،
رقم: 240- 1- 122.

(3) تطبيق "Fawry"، أو أى نقطة فورى على مستوى الجمهورية.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96494 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 103198 حالة من ضمنهم 96494 حالة تم شفاؤها، و5930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

أخبار تهمك

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ ساعة و 6 دقيقة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ 39 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 15 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

10:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟