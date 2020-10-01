تداولات البورصة تقفز الي 66.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر

ارتفعت قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 66.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، في حين بلغت كمية التداول نحو 9.670 مليار ورقة منفذة على 953 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 37.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.4 مليار ورقة منفذة على 881 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.









وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية ، أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، ليغلق عند مستوى 618.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%.





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10989.27 نقطة خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.37% ليغلق عند مستوى 2003.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 2896.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.24% مغلقًا عند مستوى 12761.93 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1018.50 نقطة.









ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 11 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 306.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 13.8 مليار جنيه، بحجم تداول 5.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 474 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 24.8 مليار جنيه بحجم تداول 8.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 780.3 ألف عملية



