متحف السادات يحتضن فعاليات مسابقة حرب أكتوبر بمكتبة الإسكندرية 

ينظم متحف السادات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، مسابقته السنوية بمناسبة الذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر من الساعة 12.30 ظهرًا وحتى 2.30 عصرًا بقاعة المتحف بمكتبة الإسكندرية.





تتضمن فعاليات اليوم حضور العرض البانورامي الخاص بسيرة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ثم القيام بجولة إرشادية مفصلة داخل المتحف، وعقد المسابقة، وبعدها يتم توزيع الجوائز على الفائزين.



