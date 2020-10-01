أزمات داخلية وفشل التظاهرات.. هل اقتربت نهاية الاخوان؟





يومًا تلو الآخر، تكثر أزمات جماعة الإخوان الإرهابية، التي تحاول تسعى لهدم أمن واستقرار الدولة المصرية، لكنها تفشل، حيث تنقلب أعمالها الخبيثة عليها، ما يؤكد اقتراب نهايتها وسقوطها بلا رجعة.





ويرصد "الفجر"، دلائل سقوط ونهاية جماعة الإخوان الإرهابية بعد أزماتها الداخلية وفشل مسرحية التظاهرات.





أزمات داخلية





تشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلفًا لمحمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.





وتشتد الخلافات الداخلية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.





كما تسبب فقدانهم، محمود عزت أحد أهم أذرع الجماعة التنظيمية، المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الاخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية، يشهد تنظيم الإخوان حالة من التشتت والانهيار.





وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، في إحدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة.





فشل مسرحية التظاهرات





وحينما دعت جماعة الإخوان الإرهابية، إلى خروج الشعب في تظاهرات، دحض الشعب تحركاتها الخبيثة، لهدم أمن واستقرار البلاد.





وحينها تصدر هاشتاج "#محدش_شاف_الثورة_ياولاد"، للسخرية من جماعات الإرهاب وقوى الشر.





وكان المقاول الفاشل محمد على، صدره الإخوان للدعوة إلى النزول، اليوم الأحد، حيث توقع نزول 5 ملايين مصرى إلى الشوارع خلال التظاهرات، ليتفاجئ برد فعل الشعب المصري العريق، الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي ومسيرته التنموية.





وبعدها، تداولت تقارير صحفية، بشأن ملاحقة القضاء الإسباني المقاول الأجير محمد علي، جراء اتهامه بتهريب أكياس مليئة بالأموال من مصر إلى إسبانيا.





خناقة على أموال المظاهرات الفاشلة



