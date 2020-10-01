الكشف عن مدة غياب هازارد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
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كشف نادي ريال مدريد، عن تعرض النجم البلجيكي إيدين هازارد، لإصابة جديدة قبل ساعات قليلة من انطلاق لقاء بلد الوليد، وذلك في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ودخل هازارد ضمن القائمة المشاركة في معركة بلد الوليد لأول مرة هذا الموسم الحاري، وذلك بعد غيابه في المباراتين الماضيتين أمام ريال سوسييداد وريال بيتيس.

وقد أعلن ريال مدريد بيانًا رسميًا، قال من خلاله: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تبين أنه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، وسيتم تقييم تطور حالته".

ووفقاً لما ورد بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن غياب هازارد سيتراوح ما بين 3 إلي 4 أسابيع متتالية، وهو ما يعني احتمالية غيابه عن لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 25 أكتوبر القادم".

وأصبح خبر استبعاد هازارد من قائمة منتخب بلجيكا في أكتوبر المقبل مؤكدا، حيث سيلعب منتخب بلاده ضد كوت ديفوار وديًا، وإنجلترا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية.

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