سموحة يعلن موقفه من تأجيل مباراة الزمالك في الكأس

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة موافقته على تأجيل مواجهة الفريق السكندري بنظيره الزمالك.

وكتب عامر عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"وافقنا عي تاجيل مبارتنا مع الزمالك في كاس مصر بشرط موافقة اللجنة الخماسية من واقع التزامنا بتسهيل مامورية الزمالك في مهمتة الوطنية نحو الوصول للنهائي الافريقي".

وأضاف :"ولكن في ظل رفض اللجنة الخماسية للتإجيل نلتزم بلعب المباراة في موعدها المحدد مسبقا يوم الاثنين القادم في الاسماعيلية".

وتابع :"فريق سموحة يغادر الاسكندرية في طريقة للقاء الاسماعيلي الصعب جدا غدا ويحدونا الامل في تحقيق انتصار باذن الله ، بالرغم من تالق الاسماعيلي وعودتةً الي عروضة الجميلة ، معتمدين علي الله وطريقة لعب جديدة قد تقلب موازين المباراة".

واختتم ."وبعد ذلك نستمر في الاسماعيلية ليوم الاثنين لمقابلة الزمالك الشاقةً في كأس مصر والله المستعان بالتوفيق لابطال سموحة بقيادة الكابتن احمد سامي باذن الله".