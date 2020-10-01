وزير العدل يوجه رسالة للقضاة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، رسالة لقضاة مصر بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، أكد فيها أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولة ويسر من خلال آليات محدثة ومؤهلة تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية وإتاحة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم حتى يؤدي القضاة أعمالهم، بما يليق والصورة الحضارية لمصرنا الغالية.





جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، محكمة شبين القناطر بعد تطويرها، ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمي الذي تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.





رافق الوزير خلال الافتتاح، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، وعددًا من الشخصيات القضائية والعامة والشعبية والمحامين بشبين القناطر، واللواء خالد المحمدي رئيس مجلس المدينة.





وأضاف وزير العدل، أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة، والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين، مشيرًا إلى أن محكمة شبين القناطر، تعد إضافة جديدة ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة.



