عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

أفادت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الخميس، بانقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام.

وكتب حساب مطار الملك فهد الدولي، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أوضح فيها أن انقطاع التيار الكهربائي لم يؤثر على حركة الطيران بالمطار، مشيرًا إلى عودة التيار مجددًا.

وقال مطار الملك فهد: «مسافرينا الأعزاء.. نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت، والذي لم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية».

وذكر مطار الملك فهد، أن التيار الكهربائي عاد لحالته الطبيعية، موجهًا الشكر للمسافرين لتفهمهم وتعاونهم.