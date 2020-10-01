مراسم افتتاح ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة بعد تطويره (صور)





ثمن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، جهود المجتمع المدنى للمشاركة مع المحافظة، لإستكمال تنفيذ المبادرة بمدن الدقهلية بتطوير ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة، تنفيذا لمبادرة محافظ الدقهلية ميدان جديد في كل مدينة





جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتحقيق مطالبهم، وتنفيذا لمبادرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية "ميدان جديد فى كل مدينه بنطاق محافظة الدقهلية





إفتتح محافظ الدقهبية اليوم ميدان الشيخ حسانين بمدينه المنصورة بعد تطويرة وتجديده بمشاركة المجتمع المدنى بالدقهلية، وبإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة حيث تم تنفيذ أعمال بالميدان وبالمنطقة المحيطة به استهدفت رفع الكفاءة والإرتقاء بالمظهر الجمالى بالمكان باعتبارة احد الأماكن الحيوية بنطاق حى غرب بمدينه المنصورة واكد المحافظ ان اعمال تطوير الميدان تمثل نقله حضارية كبيرة تليق بمواطنى المنصورة حيث اصبح فى أبهي صورة له منذ إنشائه.





وأضاف المحافظ ان عملية التطوير استهدفت ايضا توسعة الطرق حول الميدان وزيادة مساحة الشارع بما يخفف من تكدس السيارات وتيسير الحركة المرورية، حيث تم تخطيط المنطقة وتقسيم الحارات إلى جانب وضع العلامات الإرشادية،كما تم تقليل مساحة "صينية "الميدان الأمر الذى ادى لتوفير مساحات كبيرة كانت مهدرة داخل الصينية القديمة للتوسعة وخلق أماكن انتظار للسيارات،كما تم إنشاء "باركنج" بمحيط الميدان وإقامة حاجز "بلدورات" للفصل بينه وبين مسار حركة السيارات بالمنطقة.





كما اضاف المحافظ أن "مبادرة ميدان جديد" في كل مدينة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمدن ورسم صورة راقية بربوع المحافظة بما يليق بأهلنا بالدقهلية مشيرا الى انه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير للاماكن المقترحة لانشاء ميدان جديد فيها وعرض تصور مقترح للتطوير للاختيار منها، واضاف المحافظ أن انشاء الميادين الجديدة او التطوير للقائم منها يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية مؤكدا على ان التنسيق قائم ومستمر مع كافه منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة للمشاركة مع المحافظة لاستكمال تنفيذ الميادين الجديده بالمدن على مستوى المحافظة.



