"مفهوم النزاهة الأكاديمية وكيفية تجنب الانتحال العلمي".. ورشة عمل بجامعة حلوان

عقدت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل «On Academic Integrity: Steps to Avoid Plagiarism» وهي للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في مختلف المجالات العلمية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمي بالجامعة، ومدير وحدة دعم البحث العلمي.





وحاضرت في ورشة العمل الدكتورة فاطمة سيد محمد اسماعيل، مدرس اللغويات بقسم اللغة الانجليزية، بكلية الآداب جامعة حلوان.





وأوضح الأستاذ الدكتور محمد القصاص أن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.





وتناولت ورشة العمل الشرح المفصل لمفهوم النزاهة الأكاديمية فيما يتعلق بالكتابة العلمية وأهمية أن يتحرى الباحث الدقة في الاقتباس من المراجع، واتباع أساليب الاقتباس العلمي في الكتابة البحثية حتى يتجنب الوقوع في خطأ الانتحال الأدبي (Plagiarism).





كما ناقشت ورشة العمل الفرق بين الاقتباس الذي يراعي معايير النزاهة الأكاديمية والانتحال العلمي، وكذلك التدريب على أمثلة عملية تطبيقية لأشكال وأنواع الاقتباس الذي يصنف سرقة أدبية، والتعرف على كيفية تحري الدقة في توضيح المصادر العلمية للبحث لتقوية مهارات الكتابة العلمية، وشرح لآلية عمل برامج تدقيق الاقتباس وكشف السرقة الأدبية مع تقديم أمثلة لهذه البرامج، وكيف يستشهد بها الباحث بطريقة علمية سليمة.



