"الفجر الفنى"يكشف عن تفاصيل أغنية هيثم سعيد الجديدة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يستعد المطرب هيثم سعيد لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.



وكشف الشاعر إيهاب عبد العظيم ل"الفجر الفني" تفاصيل أغنية هيثم سعيد الجديدة، حيث قال"اتعاون مع هيثم سعيد فى أغنية جديدة على طريقة السينما من كلماتى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع ياسر ماجد، وتقع فى إطار مقسوم".

يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضي، وكلمات الأغنية تقول "من يوم ماغبتى وقلبى رافض إنه يهدى سايبه فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة مش قادر أقتنع إنك أنتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه".

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