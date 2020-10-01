الإمارات تواصل إغاثة المتضررين من الكوارث حول العالم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

أغاثت دولة الإمارات، المتضررين من الكوارث الطبيعية التي شهدها العام 2020، ابتداء بحرائق أستراليا مطلع العام الجاري وصولاً إلى الفيضانات التي يشهدها السودان منذ عدة أيام.

 

وكانت استجابة دولة الإمارات العاجلة، تجاه الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية خلال العام الجاري، تركت أثراً طيباً في حياة الملايين من السكان المحليين.

 

وخففت دولة الإمارات، من معاناة الدول التي تعرضت للكوارث، وأكدت مجدداً دور الإمارات الحيوي في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية الطارئة.

 

وقد أطلقت دولة الإمارات مبادرة "تعاضد الأصدقاء" تضامناً مع المتضررين من حرائق الغابات غير المسبوقة التي تعرضت لها أستراليا في مطلع 2020، بهدف جمع التبرعات لضحاياها .

 

وأكدت الإمارات استعدادها لتوفير الخبرات اللازمة، والمعدات والقوى العاملة وغيرها من أشكال الدعم للمساعدة على مكافحة الحرائق وإعادة بناء وإصلاح ما خلفته من أضرار.

 

وفي يناير الماضي قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الحريق الذي شبّ في مدينة "تين هتين" بكراتشي في باكستان الأمر الذي ساهم في التخفيف من معاناة السكان الذين فقدوا ممتلكاتهم واحتياجاتهم الأساسية، وواجهوا ظروفاً إنسانية صعبة بسبب قسوة المناخ وبرودة الطقس.

 

ونتيجة الفيضانات التي تشهدها باكستان منذ نحو أسبوعين، سارعت الإمارات إلى مد يد العون للمتضررين بعدما أعلنت مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" عن تنفيذ خطة إغاثة عاجلة لنحو 75 ألف شخص.

 

وتشمل الخطة تقديم الأدوية والخيام والبطانيات وحليب الأطفال وتستهدف المتضررين في مناطق إقليم السند الجنوبي خصوصاً المدن والبلدات القريبة من مجرى نهر السند.

 

وفي مايو الماضي أرسلت الإمارات بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساعدات إنسانية عاجلة إلى جمهورية الصومال لمساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة التي ضربت الصومال جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة شرق أفريقيا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات الكوارث اﻟﻌﺎﻟﻢ الإمارات

أخبار تهمك

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ أقل من ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 12 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل رسالة فايلر الأخيرة لجمهور الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الإمارات يوجه بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات بالسودان

طائرة إغاثة تحمل مساعدات سعودية إماراتية تتجه لإيران

الإمارات تغيث المتأثرين من السيول في إيران

رغم تحديات كورونا.. الإمارات تدعم اللاجئين حول العالم

دولة الإمارات تدعم اللاجئين حول العالم رغم تحديات كورونا

الإمارات تبذل جهود كبيرة لمساعدات قارات العالم في مواجهة كورونا

تصويت

الأكثر قراءة
11:22 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

10:54 ص

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟