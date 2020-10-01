إليسا توجه رسالة توعية لجمهورها ضد مرض السرطان

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وجهت الفنانة إليسا رسالة جديدة لتوعية جمهورها بمرض السرطان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع"تويتر".



كتبت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها:"شهر تشرين الأول شهر بيعنيلي كتير، هوي شهر التوعية من سرطان الثدي اللي لازم يكون واجب على كل شخص بهالمجتمع لنساعد بعض أكتر ونحمي كل امرأة من المرض،كرمال كل اللي بيحبوها".



وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها الجديد " صاحبة رأي"، واحتوى الألبوم على18 أغنية منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية.