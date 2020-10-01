البورصة تفقد 12.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر .. ومؤشرها الرئيسي يهبط 3.3%





أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر سبتمبر الماضي علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تشهد البورصة المصرية حالة من التذبذب في الأداء بسبب غياب الأنباء الإجايبة علي السوق المصري ككل ، وعلي الرغم من قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة حوالي 50 نقطة ، إلا أن هذا القرار لن يؤثر علي مستوي أداء البورصة حيث يميل المستثمرين الأجانب والعرب الي الإحتفاظ بالسيولة تخوفاً للظروف القادمة والمتعلقة بالمرحلة الثانية لكورونا، بينما مال المصريين الي الأحتفاظ بالسيولة في البنوك علي الرغم من التخفيض نظراً لشعورهم ان البنوك هي مصدر الثقة والأمان في الوقت الحالي.









وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، ليغلق عند مستوى 618.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%.





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10989.27 نقطة خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.37% ليغلق عند مستوى 2003.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 2896.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.24% مغلقًا عند مستوى 12761.93 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1018.50 نقطة.





وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن ارتفاع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 66.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، في حين بلغت كمية التداول نحو 9.670 مليار ورقة منفذة على 953 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 37.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.4 مليار ورقة منفذة على 881 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وعلي صعيد تعاملات المستثمرين ، فقد سجل المستثمرون العرب صافي شراء بالبورصة المصرية، بقيمة 287.9 مليون جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، في حين سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 5.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.