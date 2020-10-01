"الفجر الفنى" يكشف عن أغنية ليلى غفران الجديدة

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تستعد المطربة ليلى غفران لطرح أغنيتها الجديدة، على طريقة السينجل، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.







وكشف الشاعر إيهاب عبد العظيم ل"الفجر الفنى" تفاصيل أغنية ليلى غفران الجديدة، حيث قال"اتعاون مع ليلى غفران فى أغنية جديدة من كلماتى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع أحمد شعتوت، وتقع فى إطار مقسوم شعبى، وسوف تطرح قريباً بإذن الله".







وابتعدت الفنانة المغربية ليلى غفران عن الساحة الغنائية منذ فترة طويلة، واكتفت بطرح أغاني سينجل بين الحين والآخر.



وقالت الفنانة ليلى غفران، في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن اسمها "جميلة"، والسبب وراء تغيير اسمها هو أن صديقتها المقربة منها كانت تحمل هذا الاسم وعقب وفاتها أرادت أن تخلد ذكراها فحملت اسمها، وتابعت: "أطلقت على نفسى ليلى غفران لأن ده كان اسم أعز صاحبة ليا وتوفيت"