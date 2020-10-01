رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد فصول محو الأمية.. ويؤكد على أهمية التعلم (صور)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فصول محو الأمية وتعليم الكبار بمعهدي: فتيات العصافرة، وفتيات سيدي بشر بإدارة المنتزه التعليمية الأزهرية؛ لمتابعة سير الدراسة، وتشجيع الدارسين على التعلم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد القزاز، والدكتور محمد كامل عضوي المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، وعصام فوزي مدير التعليم الثانوي، وعصام المرعشلي مدير التعليم الابتدائي، والدكتور علي حسن منسق عام المنطقة لتعليم الكبار، وسعيد مطاوع منسق إدارة المنتزه، وأحمد شبل مشرف إدارة المنتزه، وعصمت أنور عميدة معهد فتيات العصافرة، وسعاد محمد عميدة معهد فتيات سيدي بشر.

وأكد "هاشم" على أهمية التعلم والقراءة حيث أن أول ما نزل عى الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم قوله " اقرأ باسم ربك الذي خلق" فالإسلام يحثنا على التعلم، والعلم نور يهدي صاحبه ويضيء له الطريق، وغير المتعلم كالأعمى، والعلم يحمي الإنسان من الوقوع في كثير من الأخطار، وشدد فضيلته على المعلمين بالتركيز على الجانب الأخلاقي والقيمي بجانب تعليم القراءة والكتابة.
رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد فصول محو الأمية.. ويؤكد على أهمية التعلم (صور)
رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد فصول محو الأمية.. ويؤكد على أهمية التعلم (صور)
رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد فصول محو الأمية.. ويؤكد على أهمية التعلم (صور)
رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد فصول محو الأمية.. ويؤكد على أهمية التعلم (صور)
رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد فصول محو الأمية.. ويؤكد على أهمية التعلم (صور)
رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد فصول محو الأمية.. ويؤكد على أهمية التعلم (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر ازهرية الاسكندرية

أخبار تهمك

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 12 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل رسالة فايلر الأخيرة لجمهور الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ أقل من ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:22 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

10:54 ص

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟