رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد فصول محو الأمية.. ويؤكد على أهمية التعلم (صور)
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
محمد رجب - دينا حسن
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تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فصول محو الأمية وتعليم الكبار بمعهدي: فتيات العصافرة، وفتيات سيدي بشر بإدارة المنتزه التعليمية الأزهرية؛ لمتابعة سير الدراسة، وتشجيع الدارسين على التعلم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد القزاز، والدكتور محمد كامل عضوي المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، وعصام فوزي مدير التعليم الثانوي، وعصام المرعشلي مدير التعليم الابتدائي، والدكتور علي حسن منسق عام المنطقة لتعليم الكبار، وسعيد مطاوع منسق إدارة المنتزه، وأحمد شبل مشرف إدارة المنتزه، وعصمت أنور عميدة معهد فتيات العصافرة، وسعاد محمد عميدة معهد فتيات سيدي بشر.
وأكد "هاشم" على أهمية التعلم والقراءة حيث أن أول ما نزل عى الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم قوله " اقرأ باسم ربك الذي خلق" فالإسلام يحثنا على التعلم، والعلم نور يهدي صاحبه ويضيء له الطريق، وغير المتعلم كالأعمى، والعلم يحمي الإنسان من الوقوع في كثير من الأخطار، وشدد فضيلته على المعلمين بالتركيز على الجانب الأخلاقي والقيمي بجانب تعليم القراءة والكتابة.
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