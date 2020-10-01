الطالع الفلكي الخميس 1/10/2020..وُجُوه بَشُوشَة!









*القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى الحادية عشرة و5 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 21 تُوت قبطى ، 1 تِشْرين أوَّل رُومى ، 14 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -كويّسَة ، لطيفة ، وكمان ظلّها خفيف.(محمُود ياسين من فيلم حُبّ أحلى من حُبّ-1975)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*تِسْريتُو، شهر التفاؤل

تِسْرِيتُو بالبَابلية القديمة أو تِسْريتُوم، تِشْرِى قديم/أول وتِشْرِى حرَاىْ/الثانى تعنى بالعربية شَرَعَ أو بَدَأ، وبالبابلية والسّريانية تعنى حرث الأرض قبل مجيئ الشتاء ، كانت السّنة البابلية القديمة شمسيّة ، واحدة مدنيّة رَسميّة تبدأ فى شهر تشرى قديم حيث يكون الفلاح قد باع محصول الصيف وسدّد ديونه وأعدّ نفسه بالبذور والمؤونة لفترة الشتاء، والقصد أن يبدأ مواطن بابل فى حماية ماوفّره لنفسه طوال فترة الصّيف من كدّه وعمله ، هذا مايقوم به المواطن الرّومانى أيضاً فالإستعداد للشتاء القادم قد تمّ بالفعل عبر صوامع الغلال المُمتلئة لكنّ هناك نشاطٌ آخر وجب البدء به وهو حماية ما تَمّ توفيره من مَؤونة، أمّا السّنة الدينيّة فتبدأ فى شهر نيسان أبريل مع بداية عودة تمّوز للحياة بعد موته طيلة الشتاء أو بمعنى آخر مع بداية ولادة برج الحَمَل مع الإعتدال الرّبيعى الجديد.





*أكتوبر 1973 ، شهر الكرامة العربيّة على الطّريقة المصريّة

بنتجرام/بنتاجون من كلمة بِنْ وتعنى قلم وفى اللاتينيّة تعنى خمسة حيث القلم نمسكه بخمسة أصابع ، أوكتوجرام أوكتو- أوكتوبُوس من كلمة أوكتو وتعنى فى اللاتينيّة ثمانية فأوكتوبوس أو الأخطبوط له ثمانية أرجل، تمّ تسمية شهر أكتوبر إشتقاقاً من كلمة أوكتو اللاتينيّة والتى تعنى ثمانية لأنّ الشهر هو الثّامن فى السّنة الرّومانيّة قبل إضافة شهرىّ يناير وفبراير، لكن الواقع أنّ أكتوبر هو الشهر الثامن فعلاً على الفَرَضِيّة البابليّة والفرعونيّة التنجيميّة أن نهاية السّنة التنجيميّة آخر برج الحوت يكون بنهاية فبراير الشهر رقم 12 و بداية برج الحَمَل يكون فى شهر مارس وهو أول الشهور الرّومانيّة وأول الدورة الجديدة للأبراج من جديد، وعليه فشهر أكتوبر هو شهر 8 وليس شهر 10 ، يحمل شهر أكتوبر ذكرى غالية على قلب كل مصرى وعربى ففيه إنتصرت مصرعلى العدوّ واستردت الأرض الغالية،لا تبخل بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبطال البَوَاسِل الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء الطّاهرة فهم لم يبخلو بدمائهم علينا لنتمتّع بما نحن عليه الآن من أمان.





والآن إلى جولة لأهم محطّات عبور الكواكب عبر الأبراج وإتصالاتها خلال الشهر على الطريقة الغربيّة وتأثيرها عام شامل على مواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة.





(1 أكتوبر) البدر مُكتمل فى سماء القاهرة فى بُرج الحَمَلْ فى الحادية عشرة و5 دقائق ليلاً ، طاقة البدر مُناسبة للبدايات الجديدة كوظيفة جديدة أو زواج جديد أو عتبة سكن جديدة ، كما أنها مُناسبة لتوليد طاقة تُساعد على إنجاز الأعمال الشاقة مثل البناء والمُسابقات الرياضيّة التى تستلزم طاقة جسديّة ومثابرة وتصميم على النجاح.





(16 أكتوبر) ولادة الهلال الجديد فى التاسعة و31 ديقة ليلاً فى بُرج الميزان ، الإتزان فى الإنفاق والتوفير ،العاطفة والعقل ، الوالديْن والأبناء ،البائع والمُشترى ، حقوق الزوج والزوجة ، مُعادلات تجد طريقها للإتزان مع ولادة هذا الهلال بمشيئة الله تَعَالى.





(23 أكتوبر) الشمس تنتقل لبرج العقرب فى الحادية عشرة ليلاً لتُعلن عن طاقة ميمُونة تُدخل الدفء على الحياة الزوجيّة مع شهر عسل جديد وطاقة العقرب ترمز لتلك الطاقة ، فالعش الزوجى لايكون هادئاً من الخارج إلا إن كان صاخباً من الداخل ولاعيب فى ذلك طالما بالحلال.





(31 أكتوبر) القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الثّور فى الرّابعة و49 دقيقة عصراً فى مواجهة الشمس فى بُرج العقرب ، طاقة كلا البُرجين توفر الطاقة المطلوبة للمتزوجين ، كما أنها مُواتية لأعمال صيانة المنزل والزخرفة و تصميم الديكور والأزياء والمجوهرات ، بمشيئة الله تَعَالى.





*الأوّل من أكتوبر يوافق

ذكرى ميلاد البريطانية جولى آندروز لتتم 85 سنة والتى حصلت على أوسكار أحسن مُمثلة عن دورها بفيلم صوت المُوسيقى بالعام 1965 ، تم تمصير الفيلم بمسرحية مُوسيقى فى الحى الشرقى وفيلم حب أحلى من حب ، كما أن قرينها الفلكى الفنان الرّاحل أمين الهنيدى رَحِمَه الله فلا تبخل عليه بالفاتحة.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

ألبومات مُوسيقيّة تشعر معها باقتراب فصل الشتاء مع شهر أكتوبر وهى ليست غريبة على أذنك فالمُلحن هو الفرنسى جان ميشيل جار عمره 72 سنة برج العذراء و رُبّما سمعت مُوسيقاه من خلال المسلسلات العربيّة دون معرفتك به ، وبراعته لاتقل عن هانز تسيمر أو إنيو ماريكونى ، الموسيقى الأخيرة هى الأصل لأول مُوسيقى إلكترونية والتى تخصص فيها جان.





1- Jean-Michel Jarre - Oxygene, Pt. 4 (1989 Version

2-Jean-Michel Jarre - Magnetic Fields 2 1981

3-Equinoxe 5

4-Jean Michel Jarre - Popcorn

5-Pop Corn - Original - (J M JARRE

6-Jean Michel Jarre - Magnetic Field

7-Jean Michel Jarre - Oxygene Full (New Master Recording) 3D ANIMATION

8-Gershon Kingsley - Popcorn - The world's first electronic hit single (TOTP 1969





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتخرج بكل مدّخراتك لتنفقها فى نزهة واحدة ،صندوق الطوارئ هو مايُبعد عنك كوابيس الليالى فاحترم قيمة المال.





برج الثور: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج الجوزاء: وقت أكثر من مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج السّرطان: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الأسد: عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم ، قم بأخذ المفيد منها بعيْن الإعتبار ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج العذراء: عملية جرد شاملة لمكتبتك بالعمل أو المنزل،إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الميزان: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.

برج العقرب: جهّز نفسك لموجة عاطفيّة مُرتفعة تجلب الدّفء لعالمك عازباً كنت أم متزوّجاً ، الحالة الماليّة مهمّة لتأمين المتانة لتلك السعادة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الجدى: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الدّلو: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.





برج الحوت: مشاكل عاطفيّة فى طريقها للحلّ بمشيئة الله تَعَالى خاصّةً إن كنت من أنصار الكلمة الطيبة وباقات الزّهور.



