قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

يعكف مجلس إدارة الناددي الأهلي على اتخاذ قرار باستبعاد رامي ربيعة من صفوف الفريق وذلك بسبب كثرة الاصابات المتكررة للاعب خلال المرحلة الماضية، وغيابه عن مباريات الفريق الأحمر وآخرها إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة طنطا.





ويأتي رغبة الأهلي في الاستغناء عن ربيعة بناء على قرار من لجنة التخطيط ومعرفة أسباب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها اللاعب، لتحديد مصيره مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد.





ويسود الاتجاد لمسؤولو القلعة الحمراء لاستبعاد اللاعب من قائمة الفريق في الموسم المقبل لغياباته الكثيرة عن الفريق بسبب الإصابات المتكررة.





وكان قد تعرض رامي ربيعة مؤخرًا للإصابة بمزق في العضلة الخلفية وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.



