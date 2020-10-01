هتكسري الدنيا كعادتك.. أنغام تهنئ منى زكي على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
هبة أحمد
Advertisements



حرصت المطربة أنغام على تهنئة صديقتها الفنانة منى ذكي على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أنغام صورة البوستر الدعائي الخاص بالفيلم، وعلقت عليها قائلة:" ألف مبروك يا حبيبتي، هتكسري الدنيا زي عادتك".

فيلم"الصندوق الأسود"، بطولة منى زكي، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، وهو قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان،من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

أخبار تهمك

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل رسالة فايلر الأخيرة لجمهور الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 15 ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:22 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

10:54 ص

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟