هتكسري الدنيا كعادتك.. أنغام تهنئ منى زكي على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"

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حرصت المطربة أنغام على تهنئة صديقتها الفنانة منى ذكي على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".



نشرت أنغام صورة البوستر الدعائي الخاص بالفيلم، وعلقت عليها قائلة:" ألف مبروك يا حبيبتي، هتكسري الدنيا زي عادتك".



فيلم"الصندوق الأسود"، بطولة منى زكي، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، وهو قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان،من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.