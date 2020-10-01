حيلة جديدة من برشلونة لحسم صفقة جارسيا





كشف تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة يفكر في حل جديد للتعاقد مع إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الجاري.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يحاولون بكل الطرق الوصول لاتفاق مع مانشستر سيتي لإقناعه بالموافقة على رحيل جارسيا هذا الصيف.





وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يدرس استغلال لاعب وسطه رافينيا ألكانتارا، لإغراء مانشستر سيتي، وعقد صفقة تبادلية.





وأوضحت الصحيفة أن ألكانتارا يتناسب مع أسلوب جوارديولا في مانشستر سيتي، وبالتالي يمكن أن يكون وسيلة للموافقة على رحيل جارسيا.





ويرتبط جارسيا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2021، ورغم رغبته في العودة إلى برشلونة، وإمكانية الرحيل مجانًا الصيف المقبل، إلا أن السيتي متمسك بالإبقاء عليه هذا الموسم.





ويعتبر برشلونة أن تعاقد مانشستر سيتي مع البرتغالي روبين دياز، قد يغير موقف إريك جارسيا، ويعطي مرونة في رحيله عن الاتحاد.