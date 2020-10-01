أسعار الذهب خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 1-10-2020

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في السوق المحلى خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 1-10-2020 بعد انخفاضها أمس بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر827 جنيها بدلا من 830 جنيهًا، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب الان

عيار ١٨ :708.85
عيار ٢١ : 827
عيار ٢٤ :945.10 
الجنيه الذهب : 6616
السعر العالمي : 1884

أسعار الذهب العالمي:

واصلت أسعار الذهب القفز عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، مع هبوط العملة والأسهم الأمريكية.

وتواصل أسعار المعدن الأصفر الصعود على خلفية ضعف العملة الأمريكية والذي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون باهتمام أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جون بايدن في وقت لاحق من اليوم قبل 5 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة في الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 20.90 دولار  إلى مستوى 1903.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8 بالمائة عند 1896.1 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 93.889. 



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