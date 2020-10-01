افتتاح أعمال التطوير بالقسم الداخلى وقسم الاستقبال بمستشفى برج العرب المركزى (صور)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتح الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، يرافقه المهندس محسن بطيشة، رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب، والدكتور محمد زيدان، رئيس لجنة الصحة به، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وقيادات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أعمال التطوير بالقسم الداخلى وقسم الاستقبال بمستشفى برج العرب المركزى.

وصرح الدكتور شيت سيد، مدير المستشفى، أن أعمال تطوير القسم الداخلى تمت على مرحلتين شملت البنية الأساسية من السباكة والكهرباء والأرضيات والحوائط والحمامات، وتمت كتبرع من شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. كما تم قام المهندس محسن بطيشة رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب بتوفير أربعين سرير جديد عن طريق التبرع من بعض الشركات - لتحل محل الأسرة القديمة المتهالكة.وجارى توفير مستلزماتها من مراتب ومفروشات

وأضاف "شيت" أنه تم مد شبكة الغازات لتشمل كل غرف الداخلى والاستقبال وقسم الكلى من ميزانية الدولة، كما تم تطوير قسم الاستقبال وإعادة تنظيمه وزيادة مساحته ليصبح مطابقا لمعايير الجودة بتوجيه مباشر من وكيل الوزارة وبمعاونة إدارة التمريض بالمديرية.

وأشار مدير مستشفى برج العرب أنه قد تم إضافة خدمات طبية جديدة للمستشفى خلال العام الماضى وتطوير الخدمات القائمة فتم إدخال رسم المح ورسم العصب وتطوير قسم الكلى وزيادة عدد ماكينات الغسيل من 18 ماكينة ألى 33 ماكينة غسيل كلوى وإنشاء قسم مستقل للعزل وتطوير وحدة التعقيم والمغسلة وتطوير العيادات الخارجية لتشمل أغلب التخصصات الطبية.

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