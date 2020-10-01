البلايلي يصدم الأهلي ويختار وجهته القادمة

صرح يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي أنه يرغب في العودة للعب في الدوري الفرنسي من أجل رد اعتباره وإظهار قدراته.





وقال بلايلي في تصريحات نقلتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: "الأمر بسيط، أتطلع للعب في مستوى عال وأولويتي هي العودة إلى أوروبا".





وأضاف:"تجذبني فكرة العودة للدوري الفرنسي، إنها بطولة مميزة وأريد رد اعتباري وإظهار قدراتي".





وعن سبب فشل تجربته مع آنجيه في موسم 2018/2017، علق البلايلي قائلاً: "هذه قرارات المدير الفني، السؤال يجب أن يُوجه له".





وتابع:"أعرف أن تألقي في كأس الأمم الإفريقية 2019، أثار إحباط مسئولي آنجيه لكني كنت أبحث عن فرصة للمشاركة أساسياً لذا انتقلت للترجي التونسي وسارت الأمور معي بشكل جيد".





واختتم البلايلي تصريحاته قائلاً: "أبذل أقصى جهد عندما أرتدي قميص المنتخب الجزائري وتحليت بالإصرار الشديد في كأس أمم أفريقيا، نتطلع للمشاركة في المونديال المقبل، هذا هو الهدف الأكبر في مسيرتي".



