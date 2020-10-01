"أنا هبعد".. أغنية جديدة لمروة ناجي من توقيع أحمد ربيع

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تستعد المطربة مروة ناجي لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أنا هبعد"،

تتعاون فيها مع الشاعر أحمد ربيع، والملحن تيام علي، ومن المقرر طرحها في موسم الشتاء المقبل عبر قناتها على "يوتيوب".





وفي سياق آخر، طرحت مروة ناجي في شهر رمضان الماضي دعاءً دينياً يحمل اسم"أنا المكسورة"، وهو من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري.



والجدير بالذكر أن مروة ناجي طرحت مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، تحمل عنوان "عايشة بيك"، والأغنية من كلمات هاني عبد الرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج أحمد جريزمان.





