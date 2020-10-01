والدة ميار شريف تشيد بها: "تتحمل المسؤولية منذ طفولتها"

قالت آمال ثابت، والدة ميار شريف، لاعبة التنس التي حققت الفوز في 3 مباريات من بطولة رولان جاروس وخرجت بصعوبة بالغة من البطولة بعدما خسرت من المصنفة الثانية على البطولة والرابعة عالميًا، إن ابنتها دائمًا ما تتميز بالإصرار والعزيمة والقدرة على تنفيذ ما تريد.





وأضافت "ثابت"، خلال عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "لما بتعوز حاجة بنعملها لها، وده حملها مسؤولية إنها عارفة إن في فلوس بتتصرف وبالتالي لازم تعمل على قد ما تقدر عشان تحسسنا إن إحنا مش بنصرف هباء".





وتابعت والدة لاعبة التنس المصرية: "ابنتي توقعت أن تلعب في هذه المنافسات عندما كانت صغيرة، وقالت هذا الأمر لخالتها وهو ما حدث بالفعل"، مشيرةً إلى أنها تعلمت المسؤولية من خلال كثرة السفر منذ أن كانت صغيرة في السن، وبخاصة عندما أقامت في الولايات المتحدة الأمريكية مع شقيقتها، وهو ما جعلها تشعر أنها مسؤولة عن نفسها.





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وأشاد مغردو موقع تويتر بأداء للاعبة منتخب التنس ميار شريف رغما من خسارتها أمام المصنفة الرابعة عالميا التشيكية بلشكوفا فى المباراة التى انتهت بنتيجة 2 1 فى الدور الرئيسى من بطولة رولان جاروس، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر فى مصر.









وشارك ألاف المصريين عبر الهاشتاج الذي حمل اسمها، حيث غرد الفنان يوسف الشريف:" ينتظرها مستقبل باهر.. كل الدعم للبطلة ميار شريف بنت مصر"، وأضافت الكاتبة انجى علاء:" مباراة تاريخية للمصرية ميار شريف في بطولة رولان جاروس أمام المصنفة رقم أربعة عالميا والثانية في البطولة بعد الخسارة أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين في المباراة.. برافو ميار شريف على الأداء القتالي".





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نشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية التشكيل المتوقع لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لمواجهة أرسنال غدا فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: أدريان.













خط الدفاع: ميلنر، جوميز، ماتيب، ويليامز.













خط الوسط: كيتا، هنديرسون، جونز.













خط الهجوم: جوتا، أوريجي، شاكيري.











