موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، على أرضية ملعب بالايدوس، معقل الأخير.

وكان برشلونة قد حقق الفوز في الجولة الماضية أمام فياريال، في افتتاحية مباريات البارسا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو، عبر قناة beIN SPORTS HD1.

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