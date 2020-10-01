هبة مجدي توجه رسالة مليئة بالحب لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها

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حرصت الفنانة هبة مجدي على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هبة مجدي صورة لها وهي تُقبل والدتها، وعلقت عليها قائلة:" يوم جديد وعيد سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد، ربنا ما يحرمني منك أبدًا، وتفضلي جنبي العمر كله".



وفي سياق آخر، شارك هبة مجدي مؤخرًا في مسلسل"الأخ الكبير"،

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق،

ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة محمد رجب، آيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز.





