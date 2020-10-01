"فاروق": نستهدف الوصول إلى 20% من حجم السياحة من يوليو إلى ديسمبر

علق محمد فاروق عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، على إعلان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عرض مقترحات وتوصيات بمساندة القطاع السياحى على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتى انعقدت بتاريخ 27 سبتمبر 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك فى ظل دعم الحكومة للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.





وقال فاروق خلال تصريحات عبر "سكايب" عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إنه جرى مد فترة سماح السائحين في المقاصد السياحية المصرية الرئيسة، الدخول دون تأشيرة، مضيفًا: "وبالنسبة للطيران تم الموافقة على حزمة تحفيز الطيران من 20% إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وذلك حتى 31 ديسمبر 2020، لتخفيض تكلفة الطيران.





وتابع: "هناك قرارات أخرى بالنسبة للفنادق والمنشآت السياحية، حيث جدد مجلس الوزراء الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، لكي يتحمل قطاع السياحة مصاريف العمالة، وإذا لم يتحسن الوضع فقد يحدث مد هذه القرارات".





وأردف، أنه جرى فتح الباب أمام عودة السياحة في 1 يوليو للغردقة وشرم الشيخ: "استقبلنا السياحة من شرق أوروبا، أما أرقام السياحة من شرق أوروبا فأرقامها ضئيلة، بسبب حظر معظم الدول الأوروبية تحرك السائحين إلى مطارات أخرى، ووصلنا 65 ألف سائح خلال آخر شهرين".





وحول التوقعات، قال فاروق: "التوقعات العالمية بخصوص عودة السياحة تبلغ نسبتها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك في الفترة بين 1 يوليو حتى نهاية ديسمبر، ونحاول الوصول إلى النسبة العالمية المتوقعة للسياحة".





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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم اكتشاف توابيت أثرية جديدة في سقارة عددها أكثر من 27 تابوتا، موضحًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي 3 أكتوبر المقبل بسقارة للإعلان عنهم، معقبًا: "مش قال الدكتور خالد العناني، وزير الأثار والسياحة، إن الوزارة ستعلن عن كشف أثري كبير جدًا خلال 3 أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذا الكشف كان في البداية عبارة عن 13 تابوت، وبعد أيام زاد العدد لـ 27 تابوتًا، ومؤخرًا زاد العدد بصورة كبيرة هذا الرقم.





ولفت "العناني"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، طالبه بإرجاء المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن هذا الكشف نتيجة اكتشافات أخرى جديدة في هذا الكشف، ولكنه رفض، وقرر اعداد مؤتمر صحفي آخر للاكتشافات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

هأجل الإعلان إلا لو اكتشفنا مومياوات جديدة".





وأضاف "العناني"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن الرقم النهائي للاكتشافات خلال المؤتمر الصحفي، موضحًا أن أعمال الحفائر مازالت مستمرة.





على جانب أخر كشف وزير السياحة والآثار، عن التسهيلات المقدمة لجذب السياح، موضحًا أن هناك برنامج تحفيز طيران يقدم للطيران الأجنبي، مع منح تأشيرات مجانية للمحافظات السياحية لأول مرة في مصر حتى 31 أكتوبر، مع تقديم وزارة الطيران الخدمات الأرضية والرسوم بالمطارات، ووزارة البترول خفضت سعر الوقود للطائرات، وتم عمل مبادرات لدعم القطاع السياحي من البنك المركزي، للحفاظ على القطاع والحفاظ على المليون مواطن الذين يعملوا بقطاع السياحة كفرص عمل مباشرة.