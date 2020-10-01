قبول طعن مرشحين مستبعدين من كشوف انتخابات النواب بالقليوبية

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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقليوبية، بقبول طعن مرشحين اثنين من المستبعدين من كشوف الانتخابية للنواب، إلى جانب رفض 8 طعون أخرى لعدم استيفاء الأوراق الخاصة بشروط الترشح.



وعقدت المحكمة برئاسة المستشار جمال درويش غانم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين الدكتور وليد عبد العزيز علي، محمد علي دويدار، محمود رشيد محمد، جلساتها ابتداءا من أمس الأربعاء للبت فى الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين.



وكانت محكمة بنها الابتدائية، أعلنت استبعاد 17 مرشحا محتملا من كشوف انتخابات مجلس النواب، لعدم اكتمال الشروط اللازمة لهم وإيجابية 3 منهم لتحاليل المخدرات التى أجروها بالمستشفيات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب عدم اكتمال الأوراق أو ورود نتائج التحاليل التى أجراها بعض المرشحين.



وأكدت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أنه تم استلام أوراق 243 مرشح محتملا بالمحافظة قبل غلق باب قبول طلبات الترشح الثانية مساء السبت الماضى، ليخوضوا المنافسة بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.



وجاء توزيع المستبعدين من الكشوف الانتخابية بالدوائر الانتخابية الـ6 بالمحافظة على النحو التالى، بنها وكفر شكر استبعاد 4 مرشحين، وطوخ وقها استبعاد 3 مرشحين، وقليوب والقناطر الخيرية استبعاد 3 مرشحين، وشبرا الخيمة استبعاد 3 مرشحين، وشبين القناطر استبعاد مرشح واحد، والخانكة والخصوص والعبور استبعاد 3 مرشحين.