كومان يصر على حسم الصفقة الأهم لبرشلونة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع رأس حربة جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


وتابعت الصحيفة، أن أولوية برشلونة هي التخلص من صامويل أومتيتي، رافينيا ألكانتارا، جان كلير توديبو، ومارتن برايثوايت.


وأشارت الصحيفة، أن في حال عدم قدرة برشلونة على بيع هذا الرباعي، فلن يتم التعاقد مع أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


وأوضحت الصحيفة، أن استجابة إدارة برشلونة للتعاقد مع مهاجم هذا الصيف لا تتجاوز 50%.

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