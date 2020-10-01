لجنة الانضباط تكشف عن عقوبة نيمار وألفارو في واقعة العنصرية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
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قالت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إنها "لن تتخذ أي اجراءات ضد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وألفارو جونزاليس مدافع أولمبيك مرسيليا، بسبب إساءة عنصرية مزعومة في مباراة بالدوري".

وكان اللاعبان يواجهان خطر الإيقاف عشر مباريات بعد تلاسن عنصري مزعوم في نهاية مباراة انتهت بفوز مرسيليا 1-0 في باريس هذا الشهر.

وقالت اللجنة في بيان "بعد مراجعة الواقعة وسماع أقوال اللاعبين وممثلين عن الناديين، تؤكد اللجنة أنها لم تجد دليلاً دامغاً يثبت أن ألفارو وجه إساءة عنصرية إلى نيمار خلال المباراة أو أن تكون صدرت عن نيمار أي إساءة بحق ألفارو".

وقال الدولي البرازيلي نيمار إنه كان هدفا لإهانة عنصرية في نهاية المباراة التي أقيمت في 13 سبتمبر (أيلول) وحث نادي باريس سان جيرمان رابطة الدوري على فتح تحقيق في الواقعة.

واندلع شجار في نهاية المباراة وتم طرد خمسة لاعبين من بينهم نيمار بعد أن وجه ضربة إلى رأس ألفارو من الخلف.

وقال مرسيليا على تويتر "يثمن أولمبيك مرسيليا قرار لجنة الانضباط الليلة بشأن ألفارو غونزاليس.

"ألفارو ليس عنصريا وأي اتهام يوجه له في هذا الشأن غير عادل ولا أساس له. سيبقى أولمبيك مرسيليا ضمن جبهة مناهضة العنصرية".

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