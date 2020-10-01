التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر البرتغالي باتشيكو مدرب الزمالك الجديد على تشكيلة فريقه لمباراة المصري البورسعيدي، التي ستقام مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 للدوري الممتاز، بستاد برج العرب.

 

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

 

خط الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة.

 

خط الوسط: يوسف أوباما، أحمد زيزو، فرجاني ساسي، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

 

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

 

وعلى الجانب الأخر استقر علي ماهر المدير الفني للمصري على تشكيلة فريقه في مواجهة اليوم والتي جاءت كما يلي:

 

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

 

خط الدفاع: حسن علي وأحمد شوشة وعبدالرحمن زين وكريم العراقي.

 

خط الوسط: عمرو موسى وفريد شوقي وايزي ايميكا ومفتاح طقطق وعمر كمال.

 

خط الهجوم: محمود وادي.

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