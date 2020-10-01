تأهل قطبي مانشستر ونيوكاسل وإيفرتون لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

قطع مانشستر سيتي خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه الكبير 3-0 على مضيفه بيرنلي اليوم الأربعاء، في دور الستة عشر للبطولة والذي شهد اليوم أيضاً فوز مانشستر يونايتدعلى مضيفه برايتون 3 -0 وإيفرتون على ويستهام 4-1 ونيوكاسل على مضيفه نيوبورت كاونتي بركلات الترجيح.





وشق مانشستر سيتي طريقه بجدارة إلى دور الثمانية للبطولة بالفوز الكبير على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف، أحرزها رحيم ستيرلنغ في الدقيقتين 35 و49 وفيران توريس في الدقيقة 65.





كما لحق مانشستر يونايتد بقافلة المتأهلين من خلال الفوز الكبير على مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، سجلها سكوت ميكتوميناي وخوان ماتا وبول بوجبا في الدقائق 44 و73 و80.





وأحرز دومينيك كالفيرت ليوين ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها إيفرتون للفوز على ويستهام 4-1 والتأهل لدور الثمانية.





وسجل كالفيرت ليوني أهدافه الثلاثة في الدقائق 11 و78 و84 وأحرز زميله ريشارليسون دي أندرادي الهدف الآخر في الدقيقة 56، فيما سجل روبير سنودجراس الهدف الوحيد لويستهام في بداية الشوط الثاني.





وأفلت نيوكاسل من كمين مضيفه نيوبورت كاونتي وتأهل لدور الثمانية في البطولة بالفوز على نيوبورت 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في دور الستة عشر للبطولة.





وحجز نيوكاسل مقعده في دور الثمانية بصعوبة وعن طريق ركلات الترجيح بعدما كان على بعد دقائق قليلة من توديع البطولة.





وتقدم نيوبورت ، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، بهدف مبكر للغاية سجله تريستان أبراهام في الدقيقة الخامسة وتأخر رد نيوكاسل حتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل بتوقيع جونجو شيلفي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء والتأهل لصالح نيوكاسل.





وخلال تسديد ركلات الترجيح على استاد "رودني باريد"، أهدر جويلنتون الركلة الثانية لفريق نيوكاسل، ثم أهدر رايان تايلور الركلة الرابعة لنيوبورت لتمتد ركلات الترجيح إلى ركلة سادسة لكل من الفريقين، حيث سجل شين لونجستاف لفريق نيوكاسل فيما أهدر براندون كوبر الركلة السادسة لنيوبورت حيث أطاح بها عالياً.



