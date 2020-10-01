ليكرز يتغلب على ميامي هيت 116-98 فى أول مواجهة نهائي دوري السلة الأمريكي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

قطع لوس أنجليس ليكرز، أول خطوة نحو معادلة الرقم القياسي لبوسطن سيلتيكس، عندما أحرز أنطوني ديفيز وليبرون جيمس 59 نقطة في الفوز 116-98 على ميامي هيت، في افتتاح نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

 

ويتقدم ليكرز، الفائز باللقب 16 مرة متأخرا بلقب واحد عن غريمه سيلتيكس، (1-0) في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

 

وبدأ ليكرز أول نهائي منذ 2010 بشكل سيئ إذ أحرز هيت 13 نقطة متتالية ليتقدم (25-12)، ليضطر فرانك فوجل لطلب وقت مستقطع لإيقاف تراجع فريقه.

 

وأتى الأمر ثماره بفضل تألق كنتافيوس كالدويل بوب وديفيز وتمريرات جيمس ليسجل ليكرز 19 نقطة مقابل 3 نقاط لهيت، لينهي الربع الأول متقدما (31-28).

 

وواصل ليكرز هيمنته في بداية الربع الثاني قبل أن ينتزع هيت التقدم (43-41) بعد نحو أربع دقائق ونصف.

 

لكن انتفاضة هيت لم تدم طويلا واستغل ليكرز الرميات الثلاثية لينهي الربع الثاني بتسجيل 24 نقطة، مقابل 5 نقاط لمنافسه الذي لم يملك أي حلول أمام دفاع ليكرز العملاق بقيادة دوايت هاوارد.

 

وحقق ليكرز رقما قياسيا للفريق بتسجيل 11 رمية ثلاثية في الشوط الأول وهو الأعلى للفريق في أي شوط في تاريخه في الأدوار الإقصائية.

 

وتأثر هيت بإصابة جوران دراجيتش وبام أديبايو وخروجهما من المباراة.

أخبار تهمك

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 10 ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 10 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 22 ساعة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق الخارجية الأمريكية على أزمة سد النهضة

منذ 40 دقيقة

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:22 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟