ليكرز يتغلب على ميامي هيت 116-98 فى أول مواجهة نهائي دوري السلة الأمريكي

قطع لوس أنجليس ليكرز، أول خطوة نحو معادلة الرقم القياسي لبوسطن سيلتيكس، عندما أحرز أنطوني ديفيز وليبرون جيمس 59 نقطة في الفوز 116-98 على ميامي هيت، في افتتاح نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتقدم ليكرز، الفائز باللقب 16 مرة متأخرا بلقب واحد عن غريمه سيلتيكس، (1-0) في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

وبدأ ليكرز أول نهائي منذ 2010 بشكل سيئ إذ أحرز هيت 13 نقطة متتالية ليتقدم (25-12)، ليضطر فرانك فوجل لطلب وقت مستقطع لإيقاف تراجع فريقه.

وأتى الأمر ثماره بفضل تألق كنتافيوس كالدويل بوب وديفيز وتمريرات جيمس ليسجل ليكرز 19 نقطة مقابل 3 نقاط لهيت، لينهي الربع الأول متقدما (31-28).

وواصل ليكرز هيمنته في بداية الربع الثاني قبل أن ينتزع هيت التقدم (43-41) بعد نحو أربع دقائق ونصف.

لكن انتفاضة هيت لم تدم طويلا واستغل ليكرز الرميات الثلاثية لينهي الربع الثاني بتسجيل 24 نقطة، مقابل 5 نقاط لمنافسه الذي لم يملك أي حلول أمام دفاع ليكرز العملاق بقيادة دوايت هاوارد.

وحقق ليكرز رقما قياسيا للفريق بتسجيل 11 رمية ثلاثية في الشوط الأول وهو الأعلى للفريق في أي شوط في تاريخه في الأدوار الإقصائية.

وتأثر هيت بإصابة جوران دراجيتش وبام أديبايو وخروجهما من المباراة.