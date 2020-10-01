موعد الظهور الأول لمدرب الأهلي الجديد

كشفت تقارير صحفية عن موعد الظهور الأول للجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى مدرب الأهلي الجديد مع الفريق بعد رحيل السويسري رينيه فايلر في الساعات الماضية.





ومن المقرر فى حال الإعلان الرسمي من جانب النادى الأهلى عن التعاقد مع بيتسو موسيمانى خلال الساعات القليلة المقبلة أن يقود المدرب الجنوب إفريقي تدريب الفريق من يوم الجمعة إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز ضمن مباريات الجولة ال 31.





سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.





ويذكر أن النادى الأهلى توج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي.



