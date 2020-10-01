إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 6 ملايين حالة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في الهند، تسجيل 86 ألفا و821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 6 ملايين وأكثر من 300 ألف إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ورصدت وزارة الصحة الهندية، 1181 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 98 ألف و678 وفاة، من بينها أكثر من 33 بالمئة تم تسجيلها فقط في شهر سبتمبر الماضي.

 

ووصلت نسبة حالات التعافي إلى أكثر من 83 بالمئة في صفوف المصابين بالمرض، حسبما ذكرت وزارة الصحة الهندية.

 

وقد خففت السلطات الهندية، المزيد من القيود لمواجهة الضرر الذي لحق بالاقتصاد من جراء جائحة كورونا.

 

كما سمحت الهند، للولايات بفتح المدارس ودور السينما. وقالت ولاية ماهاراشترا، وهي أغنى ولاية في البلاد ومقر المركز المالي مومباي، إنها ستسمح أيضا للحانات والمطاعم بالعمل بشكل كامل.

 

وتشهد الهند أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود خلال الربع الأول حتى يونيو الماضي، حيث أجبرت جائحة كوفيد-19 العديد من الشركات على الإغلاق.

 

كما أجبر تفشي الوباء البلاد على فرض واحدة من أشد عمليات الإغلاق صرامة للحيلولة دون انتشار الفيروس.

 

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