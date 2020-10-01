عقبة جديدة تنهي فكرة عودة نيمار إلى برشلونة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكدت تقارير صحفية، أن هناك عقبة تقف أمام عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الحالي، وبرشلونة السابق، إلى كامب نو مرة أخرى.


حيث أوضحت أن ظهور أنسو فاتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني الشاب، بشكل لافت خلال الفترة الماضية، هو ما يعيق فكرة عودته، نظرا لوجوده في نفس مركزه.


وأشارت إلى أن ملف نيمار تم غلقه تمامًا، بعد التوهج الملحوظ لأنسو فاتي صاحب الـ17 عامًا، خاصةً مع تفعيل عقده كلاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.


جدير بالذكر أن برشلونة كان قد قام ببعض المحاولات الصيف الماضي لاستعادة نيمار، لكن سان جيرمان طلب 120 مليون يورو، بجانب ضم الثلاثي عثمان ديمبلي، وإيفان راكيتيتش، وجان كلير توديبو، وهو ما صعب مهمة النادي الكتالوني.


وحاول الثنائي ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، تسهيل المهمة، بتحمل جزء من قيمة صفقة استعادة نيمار، وإتمامها هذا الصيف، لكن الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا حالت دون ذلك، قبل أن يأتي تألق فاتي ليغلق باب عودة البرازيلي.

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