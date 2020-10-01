قيادي بجبهة الضالع لـ"الفجر": مليشيا الحوثي لا عهد لهم.. وهذه طبيعة الأوضاع الميدانية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
بلال محمد عبده عياش
بلال محمد عبده عياش
الشحات غريب
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قال بلال محمد عبده عياش القيادي الميداني بجبهة محافظة الضالع باليمن لا يوجد أي تقدم يذكر لمليشيات الحوثي الانقلابية على مستوى الجبهات بشكل عام.

 
وأضاف في تصريحات خاصة لــ"الفجر" بأن مليشيات الحوثي كما هي عادتهم يكذبون كما يتنفسون،  أما الواقع فالمليشيات الانقلابية المدعومة من إيران تتلقى هزائم وخسائر فادحة حيث أنها باتت في بداية نهايتها إن شاء الله وسنجتث هذه الفئة الباغية.
 

وتابع حديثه بأن المعارك القتالية في الجبهات عبارة عن انتصارات متتالية وجبهات الضالع بشكل خاص حيث أن مليشيات الحوثي تتلقى ضربات قاسية وموجعه وهزائم على يد ألويه المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة.

 
وبالسؤال حول الأوضاع في حالة اكتمال اتفاق الرياض تأثير ذلك على المعارك باليمن قال بالطبع التأثير على سير المعارك سيكون له ما بعده خصوصاً أن التحالف العربي هو المسؤول والراعي للاتفاق بين الشرعية والانتقالي والهدف من ذلك هو توحيد الصف لإستكمال تحرير ماتبقى من مناطق خاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.
 

كما علق على التدخلات الايرانية في اليمن حيث قال إنها مرفوضة محلياً وعربيا ودولياً كما أن ايران ستتحمل مسؤولية دعمها لجماعة إرهابية متمثلة بمليشبات الحوثي الذي عاثت وعبثبت فساد بالوطن والمواطن، وهناك ملفات منظورة أمام الامم المتحدة بخصوص جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران لمقاضاة ايران في محكمة الجنايات الدولية.

 
وحول حل الأزمة اليمنية قال إن الحل بالنسبة للأزمة اليمنية لايمكن أن يكون هناك حل سياسي مع مليشيات الحوثي لأنها جماعة إرهابية لا عهد ولا ميثاق لديهم، حيث وأنهم مراوغين إضافة إلى أن الدماء التي سالت والدمار الذي حل بمقدرات الوطن من قبل مليشيات الحوثي لايمكن أن يسقط بالتقادم، الحل الوحيد هو الحسم العسكري ولا خيار آخر سوى الحسم.

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