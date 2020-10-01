موعد مباراة آرسنال وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزي والقنوات الناقلة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد نادي آرسنال لمواجهة نظيره ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية،ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو"، والذي من المقرر إقامتها الخميس المقبل على ملعب "أنفيلد".
وتُعد هذه المباراة هي الثانية التي تجمع بين ليفربول وأرسنال خلال الأسبوع الجاري، وقامت المباراة الأولى يوم الإثنين الماضي، على ملعب "أنفيلد"، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
واستطاع ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، من تحقيق فوز ثمين على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، يسعى الفريق لمواصلة إنتصاراته التي بدأها هذا الموسم.
وتأهل ليفربول لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما حقق فوزًا غاليا على لينكولن سيتي بنتيجة 7-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي.
ويرغب لاعبو أرسنال في رد اعتبارهم بعد الهزيمة القاسية في الدوري الإنجليزي على يد ليفربول.

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