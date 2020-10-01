تعرف على أولى مباريات موسيمانى مع الأهلي
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:49 ص
محمد جمال
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اقترب النادى الأهلى من الإعلان رسميًا عن التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى ليقود الفريق خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر والذى قاد الفريق أمس فى أخر مبارياته أمام نظيره الترسانة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر.
ومن المقرر فى حال الإعلان الرسمي من جانب النادى الأهلى عن التعاقد مع بيتسو موسيمانى خلال الساعات القليلة المقبلة أن يقود المدرب الجنوب إفريقي تدريب الفريق من يوم الجمعة إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز ضمن مباريات الجولة ال 31.
سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.
ويذكر أن النادى الأهلى توج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي.