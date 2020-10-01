إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ





أكد الإعلامي والكاتب الصحفي التونسي امير بوكة، أن اختيار الأهلي للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدرب السابق لفريق صن داونز قرار محفوف بالمخاطر.





وقال بوكة في تصريحات صحفية: "موسيماني مدرب مميز للغاية ولكنه يحمل مدرسة الصبر والبناء من البداية ويستطيع النجاح في الفريق التي تحمل مشروع بعيد المدى".





وتابع: " لا أتوقع نجاحه مع النادي الأهلي التي لا تتحمل جماهيره النتائج البطيئة وضياع البطولات في بداية مشواره، فعملاق مصر وإفريقيا ونادي القرن لن ينتظر جولات المدرب الواعد في إمريكا الجنوبية لإكتشاف النجوم ومن ثم الصبر عليها لسنوات".





وأضاف الكاتب التونسي: " بيتسو لا يمتلك السيرة الذاتية القوية فبطولاته لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة على الرغم من الاستقرار الفني والمادي الذي لقاه في صن داونز" .



