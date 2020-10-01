مصر المقاصة يحدد السعر النهائي لمحمد إبراهيم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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صرح بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة أن سعر محمد إبراهيم نجم الفريق الفيومي لا يقل سعره عن 40 مليون جنيه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت تقارير صحفية أن الأهلي يرغب في التعاقد مع محمد إبراهيم في الميركاتو الصيفي الحالي في ظل المنافسة الشرسة مع براميدز والذي يرغب في خطف اللاعب.

وقال بكري سليم في تصريحات لوسائل الإعلام:" سعر محمد إبراهيم لا يقل ثمنه حاليًا عن 40 مليون جنيه مصري".

وأضاف:"محمد إبراهيم يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية عقب انضمامه للفريق الفيومي قادما من فريقه السابق الزمالك"..

واختتم سليم تصريحاته قائلاً:"محمد إبراهيم أفضل صانع ألعاب في مصر بفضل مساندة مصر المقاصة له".

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