سوار النجار تخطف الانظار بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:25 ص
الفجر الفني
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شاركت المطربة التونسية سوار النجار، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حيث ظهرت " النجار" في الصورة بإطلالة أنيقة ترتدي جانب سوت باللون الكحلي مكشوف الكتفين يبرز جمالها، كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقته الطبيعية.
وعلقت التونسية سوار النجار على الصورة قائلة: "واخيرا طلعت كل الطاقة السلبية بالبحر، سوار، البحر، صيف2020"
جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.