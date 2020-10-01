سوار النجار تخطف الانظار بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

شاركت المطربة التونسية سوار النجار، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".









حيث ظهرت " النجار" في الصورة بإطلالة أنيقة ترتدي جانب سوت باللون الكحلي مكشوف الكتفين يبرز جمالها، كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقته الطبيعية.









وعلقت التونسية سوار النجار على الصورة قائلة: "واخيرا طلعت كل الطاقة السلبية بالبحر، سوار، البحر، صيف2020"









جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.



