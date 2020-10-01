تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك السابق عن مصطفى شوبير

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين بتصريحات مفاجئة عن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والاعتراضات التي يتعرض لها.
وتعاطف كريم ذكري لاعب الزمالك والمصري السابق، مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي بعد الظهور الأول له مع الأحمر أمام الترسانة بمسابقة كأس مصر.
وقال ذكري خلال حواره لبرنامج الماتش: "إهتمام البعض الزائد بمصطفى شوبير غير منطقي، الحارس سيلعب بفنياته وليس بإسمه".
وأردف: "ربط الجميع إسم الحارس بوالده يضره داخل الملعب، مصطفى شوبير حارس واعد ويحتاج لوقت أكبر".
وعن المواجهة قال: "هدف الترسانة مشكلة متكررة في دفاعات الأهلي، الأخير أخطأ بعدم قتل المباراة بعد هدفي أجايي".
وعن رحيل فايلر وقدوم موسيماني المحتمل قال: "أزمة الأهلي الحالية ليست في مدرب، الفريق يعاني من مشاكل كثيرة في قلب الدفاع".

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