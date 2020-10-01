تتجاوز الـ40.. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة اليوم

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبًا).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في العريش الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في رفح الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة في طابا الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في قنا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36