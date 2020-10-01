كومان يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الاسباني

استقر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة على تشكيل الفريق الذي سيواجه نادي سيلتا فيجو اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب سيلتا فيجو الدولي اليوم الخميس فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة برشلونة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: تير شتيجن.





خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، روبيرتو.





خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، كوتينهو.



